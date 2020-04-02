3月出口相對不錯……“需要關註4、5月份新冠疫情全面影響”. April. 02, 2020 07:42. by 崔惠? herstory@donga.com. 盡管新冠病毒持續擴散，但3月份出口僅比去年同期小幅減少，取得了比較不錯的成績。分析認為，隨著全球範圍居家工作、在線教育等非面對面的活動增加，韓國的主力產業——信息技術、通訊設備等出口增加，產生了壹定影響。但是，最近確診病例劇增的美國、歐洲等地區的經濟如果開始停滯，4月份以後將難以避免嚴重的出口減少。 據產業通商資源部1日介紹，3月份出口額為469.1億美元，同比減少了0.2%。考慮到新冠疫情等不利因素，壹度曾擔心出口急劇萎縮，分析認為，目前的成績可謂相當良好。去年出口曾出現兩位數的減少率，時隔15個月在2月份成功反彈，3月份與去年同期持平。 從行業來看，隨著新冠肺炎疫情的擴散導致非面對面業務增加，電腦（82.3%）、無線通信設備（13.3%）等出口增加。在半導體方面，雖然出口總額比去年同期減少了2.7%，但對美國（40.8%）、歐洲（41.7%）出口大幅增加。電腦對美國出口也同比增長到2.4倍，對歐洲出口增加49.6%。 新冠病毒診斷工具、洗手液、洗面用品的出口也急劇增加。診斷工具出口4865萬美元，是去年同期的2.2倍。3月份壹個月的出口達到去年全年出口額的22.5%。2月份的診斷工具出口也增加了50.7%。3月，洗手液和洗面用品出口同比分別增長了81.4%和68.9%。 從地區來看，對中國出口同比減少5.8%，相比1月份（10.9%―）和2月份（-6.7%），減幅收窄。對中國出口有所好轉，是因為中國31個省、市的工廠復工，進入中國的零部件企業大部分恢復了正常作業。對美國出口同比增加17.3%，對歐盟出口同比增加10.0%。特別是對美國和歐盟的汽車出口分別增長13.0%和10.9%，呈現出良好的勢頭。 3月出口率業績不錯，但今後的出口前景不容樂觀。分析認為，出口合同通常在兩三個月簽訂，當時新冠肺炎的影響並不顯著。主要出口品種中，石化、石油產品的七成左右是以壹年為單位簽訂合同，汽車、信息技術產品也提前1至3個月期限簽訂。在汽車領域，如果由於限制移動與居家工作等，需求有所減少，新出口很有可能減少。也有分析認為，因為去年3月份出口大幅減少（-8.4%，因此今年3月這壹點也發揮了基數效應。考慮到開工天數的日平均出口僅為19.54億美元，也同比減少了6.4%。 仁荷大學國際商務專業鄭仁教（音譯）教授說：“3月以前所簽合同的物量已經處理，沒有對出口產生巨大打擊，但我擔心，生產和需求都受到沖擊的4∼5月份可能會出現問題。”

한국어