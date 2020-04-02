美、法陷入“新冠泥潭”，死亡人數超越中國. April. 02, 2020 07:42. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國和法國的新冠病毒感染死亡人數1日超過中國，美國、歐洲等地死亡人數大幅增加。 “世界實時統計數據”顯示，美國的新冠肺炎患者和死亡病例分別為188578例和4054例。確診病例已居世界各國之首，壹天內新增25000例左右，死亡病例新增881例，累計死亡者已超過中國（3305例）。在法國，死亡病例也新增499例，累計達到3523例，超過中國，繼意大利、西班牙、美國之後成為死亡病例排名第四的國家。 美國總統特朗普當天在白宮新聞發布會上表示：“今後兩周將是十分痛苦的壹段時間”，“所有美國人需要準備面臨的困難期間。”他同時再次強調，應當徹底遵守“保持社交距離”的原則。白宮應對新冠肺炎工作小組協調官德伯拉·伯克斯預測稱，就算是徹底執行維持目前水平的強有力限制措施，美國國內的死亡人數最多將高達24萬人。

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