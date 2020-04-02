阻止射門的明星守門員變身為阻擋新冠肺炎病毒的醫生. April. 02, 2020 07:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 曾經的她飛身撲救如離弦之箭般飛速而來的皮球，現在的她沒有戴護頭頭盔，取而代之的是臉上戴上了醫用口罩。原來護腿護臂的防護裝備變成了防護服。 荷蘭女子曲棍球國家代表隊的招牌守門員喬伊斯•索姆布洛克(30歲)出面阻止了病毒。國際曲棍球聯合會1日表示，“索姆布洛克正在最前線與新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)進行鬥爭”，轉告了索姆布洛克的近況。代表國家隊出戰117場的她曾率隊奪得2011年歐洲錦標賽、2012倫敦奧運會冠軍等。2016年隱退後，她開始投入學業，在大學專攻醫學後，從今年開始，為了成為普通醫生(不是專科醫生)，正在接受訓練。 索姆布洛克在距離阿姆斯特丹約13公裏的阿爾斯梅爾一家醫院工作，她為新冠肺炎疑似患者進行電話咨詢，並為到醫院就診的患者進行診治。在荷蘭，新冠肺炎確診患者已超過1萬人。索姆布洛克說：“能擁有一份能提供許多人需要的服務(醫療)的工作，我感到很幸福。” 曾在2012、2016年作為選手出戰奧運會的索姆布洛克計劃作為醫療工作人員參加被延期至明年舉行的東京奧運會。她說：“在‘荷蘭隊中心’開展醫療援助活動的同時，我還可以為老隊友們加油助威，我想這將成為一段令人驚奇的經歷。”

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