執政黨的比例政黨撤回競選公約壹天後再次公布，竟然全盤照抄共同民主黨公約. April. 02, 2020 07:44. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 共同民主黨的比例政黨——共同市民黨在撤回其十大競選公約壹天之後，公布了壹份全盤照抄共同民主黨的十大公約，上了爭議的風口浪尖。有人指出，爭議出現後不到半天，共同市民黨再次修改公約，導致該黨招致了“倉促政黨”的抨擊。 共同市民黨1日上午在中央選舉管理委員會“政策·公約早知道”頁面，重新公布了其十大政策和公約。共同市民黨前壹天公布的競選公約中包括“對檢察廳妨礙總統行使人事權事件展開特檢”“轉變軍事分界線後方概念”“向全國人民發放60萬韓元基本收入”等內容，但後來又予以撤銷。 但是共同市民黨當天再次公布的十大競選公約是壹份“倉促公約”，它從順序到內容，全盤照抄了共同民主黨的公約。從壹號公約“培育風險企業四大強國”到十號公約“實現文化強國”，無論是名稱、順序，還是履行方法、資金籌措方案等細節內容，與共同民主黨的十大公約都壹模壹樣。 “公約共用”爭議出現後，共同市民黨當天下午再次進行修訂十大公約，在新增“免受傳染病幹擾的安全國家”“免受數字性犯罪幹擾的安全社會”等內容後，發放給記者，但上面漏掉了具體的履行方法和財源籌措方案等內容。 參與共同市民黨的小黨對修改共同市民黨的十大公約表示反對，稱之為“單方面行為”。“時代轉換”的前代表李元宰（音譯）在社交媒體臉書上表示：“上個月19日共同市民黨和少數政黨聚會，壹致同意簡單集成各政黨的公約後提交給中央選舉管理委員會”，“當時共同民主黨也參加了這壹活動。”也就是說，共同民主黨也事先知道引起爭議的承諾。“時代轉換”秘書長金鐘倍（音譯）在與《東亞日報》的通話中表示：“從讓小政黨進入國會這壹共同市民黨的宗旨來看，單方面修改競選公約，令人遺憾。”

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