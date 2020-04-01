再次勒緊緊張之弦，度過最後階段吧！. April. 01, 2020 07:56. . 韓國政府再次推遲原定於6日的小學、初中、高中開學日期，宣布從9日開始以高三和初三考生為起點，依次進行網上開學。高考也將延後兩周，歷史上首次決定在12月舉行高考。這樣的學習日程順延是因為雖然以6日開學為目標進入了為期兩周的高強度“保持社會距離”，但仍未能控制住新冠肺炎的擴散趨勢。昨天是保持社會距離實施第10天，有125名新增患者。大邱的第二美洲醫院出現了58名患者，從海外輸入的患者也達到29名，每天都有100名左右的患者。 此前，國內零星的群體性感染是擴散的罪魁禍首，但近10天來，從歐美等國外輸入的患者每天新增40人，是造成新冠肺炎疫情加重的主要原因。雖然這暴露出不阻止入境就會在控制擴散趨勢方面存在局限性，但政府以入境者90%是韓國人，以及外交、經濟影響較大為由，沒有采取禁止入境的措施。 雖然政府也要勒緊防疫的韁繩，但是要想阻止擴散，只能靠所有國民通過高強度的保持社會距離減少國內感染。壹直以來，自發性的保持距離對防疫起到了很大的作用，但隨著事態的長期化，緊張感有所緩解。天壹放晴，賞春遊客就湧向春花慶典的景點，學院街不顧政府強烈勸告強行開課，結果開始出現了患者。在過去的壹周裏，全國有39809個宗教設施、練歌廳、室內體育設施等違反防疫方針，接受了行政指導。違反自行居家隔離守則、擅自離開居住地被舉報的事例也層出不窮。如果繼續這樣下去，學校教育正常化將變得遙遙無期，15日的議會選舉也很難平安進行。 雖然很累、很不方便，但日常生活中要重新繃緊緊張之弦。如出現發燒或呼吸道癥狀，應呆在家裏觀察身體狀況，避免外出和聚會，避免與易受感染的老年人進行接觸。自行居家隔離者也要遵守方針，這樣才能保障家人和鄰居的安全。政府也應該完善防疫政策，探索可持續的生活防疫方案，使保持社會距離這壹做法取得實效。同時，要抓緊制定學校現場遵循的防疫守則，確保學生早日安心上學開學。

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