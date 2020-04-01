陀思妥耶夫斯基和孩子們. April. 01, 2020 07:56. . “大人們應該向孩子們學習。”這是在陀思妥耶夫斯基的經典名著《白癡》中主人公梅詩金公爵立足於經驗說的話。 當時，公爵住在瑞士的某個村莊。有一天，孩子們看到身為外國人的他親吻了一個叫瑪麗的女孩，就開始嘲笑他。這是誤會。那不是對異性的愛，而是出於憐憫和關懷的親吻。 瑪麗患有肺病，靠打零工照顧母親，雖然理解能力差一點，但她是個善良純真的20歲女性。可有位流浪的法國商人攛掇瑪麗並帶走了她，一周後把她扔在路上逃跑，從此杳無音訊。她的衣服破了，身體都暴露在空氣中，不僅村民們，連母親和牧師都把她當成爬蟲動物。連孩子們也向她扔石頭並辱罵她。大人們的錯誤想法轉移到了孩子們身上。公爵親吻她是因為瑪麗可憐。孩子們看到後紛紛面露厭惡之感。然而，公爵頂著孩子們投來的石頭並開始說服他們。公爵努力解釋說，是你們搞錯了，大人們憑空對可憐的瑪麗扔石頭是不對的，瑪麗真是一個好人。 與那些說公爵教壞孩子並變得雞飛狗跳的無情的大人不同，孩子們開始傾聽他的話，開始後悔曾經做過傷害瑪麗的事情。孩子們向瑪麗道歉，請求她原諒他們的過錯，並偷偷為貧窮的她帶來食物、鞋、襪子、內衣。她死時放聲大哭。純粹是可能成事的。雖然因為單純而繼承了大人們的偏見，但也正因為純粹，同樣能很容易從偏見中擺脫出來。“我們要從孩子們身上學習”，公爵的話就是看到這些孩子後體會到的信念。這也是陀思妥耶夫斯基一貫的信念。這就是他的小說中經常出現像孩子一樣純粹的人物的原因。文學評論家•全北大學教授

한국어