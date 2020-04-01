加盟馬洛卡的奇誠庸通過球隊主頁吐露心境：無法訓練只能呆在家裏，真郁悶. April. 01, 2020 07:57. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 進入“夢想的舞臺”西班牙足球甲級聯賽的奇誠庸(31歲•馬洛卡隊•照片)只踢了一場比賽就只能無奈地呆在家裏。隨著西班牙的新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)疫情日益惡化，西甲聯賽被迫無限期中斷。與馬洛卡的合約在6月末到期的情況下，奇誠庸能否再次參加比賽還是未知數。 31日，奇誠庸通過球隊主頁吐露了心境，“正在家訓練。眾所周知，西班牙國內的疫情非常嚴重。雖然不能訓練，只能呆在家裏，但就目前而言，比起足球健康是第一位的。應該遵循規則。”他說：“隊裏給我安排了單獨的訓練日程和節目。我希望這個狀況能盡快結束，能夠進行訓練和比賽。” 截至31日上午9時，西班牙的新冠肺炎確診病例已達8.5159萬例，僅次於美國和意大利，居世界第三位。在7日與埃瓦爾的客場比賽中，奇誠庸替補出場，成功完成了自己的西甲首秀，但目前的狀況讓他非常焦急。被稱為“傳球大師”的奇誠庸雖然期待與西班牙的傳球足球產生默契，但被新冠肺炎疫情絆住了腳。 包括裏奧內爾•梅西(33歲)在內的FC巴塞羅那隊的球員為了克服危機，都同意削減工資。同日，巴塞羅那俱樂部在其官方網站上宣布：“董事會和大部分球員都同意削減工資，直到新冠肺炎危機得到克服。” 以西甲聯賽球隊為例，和俱樂部在賽季前達成的協議金額將減少70%以上。取而代之的是100%保證員工的工資。梅西通過自己的社交網絡服務(SNS)表示：“我們球隊和教練組同意削減工資。希望通過這個決定，讓其他員工都能拿到工資。”

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