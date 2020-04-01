“每天看報紙可以提高註意力”. April. 01, 2020 07:57. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 研究結果表明，每天閱讀報紙可以提高集中力(註意力)。韓國報紙協會31日表示，首爾大學心理學系韓素媛教授及其帶領研究組實施“紙質報紙和大腦活性化關系分析”研究的結果顯示，閱讀報紙的人的註意力提高了。 在報紙日(4月7日)到來之際，由新聞協會委托進行的這項研究旨在了解報紙閱讀對認知能力的影響，從去年9月開始進行了兩個月。研究組召集了60名平時不讀報紙的實驗參與者，分成讀報紙的小組和不讀報紙的小組。看報紙的小組讓組內成員在一個月內每天看紙質報紙。不讀報紙的小組沒有下達特別的任務，維持了平時的習慣。 研究組在完成讀報課題前後，分兩次測定了實驗參與者的腦電波。結果顯示，閱讀報紙的小組在查找和分析核心信息的能力—執行能力檢查中，顯示出比沒有閱讀報紙的小組更高的水平。也就是說，識別刺激，感知事物不一致或矛盾的能力被激活了。研究小組說，“這一結果可以看出閱讀報紙為註意力的提高做出了貢獻。”

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