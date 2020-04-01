駐韓美軍基地韓國工人歷史上首次無薪休假. April. 01, 2020 07:57. by 韓基渽, 申圭鎭 record@donga.com,newjin@donga.com. 因《韓美防衛費分攤額特別協定》磋商遲遲沒有達成壹致，4000多名為駐韓美軍服務的韓國工人在駐韓美軍駐紮史上首次進入了無薪休假。美國把韓美未能就防衛費分攤達成壹致就無法得到工資的韓國工人當作人質，人們批評美國試圖以此引導磋商走向對其有利的方向，也擔心這次事態會對韓美同盟產生負面影響。 據韓國外交當局透露，韓美兩國在開始無薪休假的前壹天（31日）進行了電話磋商，但最終未能縮小意見分歧。在美國堅持大幅提高防衛費分攤額的要求後，韓國政府做出了難以接受的結論。由此，韓國政府在韓國工人開始無薪休假之前結束防衛費分攤磋商的構想化為泡影。據悉，美國要求將今年的總額為40億美元（約5萬億韓元），比去年的分攤額增加約30億美元。 韓美上個月中旬在美國洛杉磯舉行防衛費磋商，韓國政府提議在防衛費分攤磋商之外另行解決韓國工人問題，但遭到美國的拒絕。因此，防止無薪休假事態的唯壹方法就是全部達成防衛費分攤協議。據悉，美方認為，關系到韓國工人生計的無薪休假壹旦開始，韓國很有可能會更加積極地進行磋商，從而以有利於本國的方式結束磋商。 有人指出，4月1日是韓美兩國“達成目標的時限”，因此進入停薪休假狀態可能會降低磋商動力。韓國外交當局人士表示：“如果開始停薪留職，將失去促進磋商的動力。”

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