白宮：“即使保持距離，也有可能造成20萬人死亡”. April. 01, 2020 07:57. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國特朗普政府為防止新冠肺炎擴散，徹底實行“社會疏離”政策，但有預測稱，即便如此，死亡者最高可達20萬人。據世界實時統計數據（Worldometer）統計，截至31日，美國確診病例和死亡病例分別為164253例和3167例。預計，死亡人數不久將超過排在第三位的中國（3305人）。 白宮新冠肺炎應對工作組協調員德伯拉·伯克斯3月30日對NBC電視臺說：“即使所有美國人現在都完全遵循必要的措施，也會有10萬至20萬人喪生。而如果任何事情都不做，可能造成160萬至220萬人死亡。”華盛頓大學報告對伯克斯的講話產生了影響，根據這壹報告，美國確診病例增加趨勢在4月15日達到高峰，單日死亡人數可能達到2271人。此後，即使患者增加趨勢放緩，預計截至8月4日，累計死亡人數最少也會達到82141人，最多會達到162000人。 美國國立過敏癥和傳染病研究所所長安東尼·福奇30日預測稱：“秋季很有可能發生另壹種冠狀病毒。”美國總統特朗普也表示：“我們正在準備應對病毒在夏天消失後再次復發的可能性。” 目前，在全美50個州中，出現1000名以上患者的州就有24個。值得壹提的是，僅紐約、新澤西和康涅狄格3個州的患者就超過8.5萬人，占全美患者總數的壹半。最大受災地區紐約州州長安德魯·庫莫當天在海軍醫院船“慰勞”號的拖曳地點舉行記者招待會，向全美各地的醫療力量求助。他說：“我有莫大的眼淚和悲嘆。現在來紐約幫忙吧。還需要100萬人的力量。”原因是，只有約8萬名的州醫療人員無法負擔劇增的患者。 美國食品和藥物管理局當天批準了緊急使用N95口罩消毒設備以及在15分鐘內可以確認結果的新冠病毒檢測技術等。福特和GE健康護理公司表示，“未來100天內將生產5萬臺人工呼吸器”。 此外，美國還接連頒布了“保持社會距離”的新規定。首都華盛頓附近的馬裏蘭州和弗吉尼亞州當天下達了“居家令”。違反時最高可罰款5000美元、拘留90天。由此，下達“居家令”的州增加到了28個，3.3億美國人中約有四分之三的人被困在家中。政治刊物《政客》說，尚未下達疏散令的22個州長也感受到了參與的壓力。 《華盛頓郵報》援引芝加哥大學的研究結果預測說，保持社會距離可以挽救100多萬人的生命，由此帶來的經濟價值約達8萬億美元（約9752萬億韓元）。如果停止實行保持社會距離，將會產生嚴重的保健及經濟費用。

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