美國CDC：“紐約擴散趨勢有可能在美國全境發生”. March. 28, 2020 08:00. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 26日(當地時間)，美國超越中國成為世界最大的新型冠狀病毒感染癥(COVID19病毒)感染國，有分析稱，這是由特朗普政府安逸的現實認識、保健當局的初期應對失敗和脆弱的醫療體系，以及以最大城市紐約為中心的擴散等復合因素釀成的結果。 特朗普總統在事態初期表示“美國國內的流感死亡人數達數萬人”，似乎輕視了新冠肺炎的危險。還提出了“溫暖的4月病毒就會死去”“美國制藥公司即將開發疫苗”等急於求成的樂觀論。 初期應對也非常松懈。《紐約時報》(NYT)等媒體指出，截止到本月初，疾病控制預防中心(CDC)每天的檢查能力只有400次，與每天檢查1萬次的韓國有很大的差距。事態初期，由於3000美元左右昂貴的檢查費，疑似患者未能積極接受檢查，這也使事態進一步惡化。 與世界最強大的國家之名不符的落後的醫療體系也是一大問題。根據去年經濟合作與發展組織(OECD)的報告書，美國每1000人中有2.6名醫生，比德國(4.3名)、法國(3.2名)、OECD平均(3.4名)還要少。護士也只有7.86名，低於德國(12.9名)、英國(9.91名)、OECD平均水平(9.0名)。醫療用品的不足也很嚴重。僅紐約至少需要3萬臺氧氣呼吸器，但目前擁有的氧氣呼吸器只有約8000臺。 在防疫工作沒有做好的情況下，以紐約為中心的地區社會感染擴散也助長了這種禍患。紐約州本月1日出現首例患者，但25天內患者人數猛增至近4萬人。整個州人口(1950萬人)多，人口密集度高，因此今後很有可能會持續劇增趨勢。紐約市市長白思豪(Bill de Blasio)擔心地表示：“可能會有420萬名市民感染COVID19病毒。” 《華盛頓郵報》(WP)報道說，在紐約一家醫院，由於缺乏安置屍體的太平間，甚至發生了將冷凍卡車用作臨時太平間的事情。36歲女護士在發病10天後的24日死亡的消息傳開後，醫療團隊的感染擔憂也越來越大。 專家們認為，考慮到被診斷為流感或其他疾病的患者、未接受檢查的死亡者等，美國的實際感染者人數將更多，患者劇增的趨勢或還將持續下去。《紐約時報》援引CDC非公開資料預測，最壞的情況是1.6億至2.14億美國人感染COVID19病毒，20萬至170萬美國人可能死亡。CDC首席副局長安妮•舒蓋特向德希爾表示，紐約的擴散案例在未來幾周內還可能在全美其他城市發生，“人們在紐約看到的，實際上是一個真正的警告，告訴人們其他地區會發生什麽事情。”近期患者人數劇增的伊利諾伊州芝加哥、密歇根州底特律、路易斯安那州新奧爾良等城市被提及。

한국어