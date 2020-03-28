現代汽車在俄羅斯•土耳其的工廠停產，僅韓國•中國•墨西哥工廠正常運轉. March. 28, 2020 08:00. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 現代汽車因新型冠狀病毒感染癥(COVID19病毒)的擴散，俄羅斯和土耳其工廠也停止了生產。至此，現代汽車和起亞汽車的12個全球生產基地中，只有中國和墨西哥工廠能夠開工。 27日，現代汽車表示，位於俄羅斯聖彼得堡的現代汽車工廠將從30日開始停產5天，土耳其伊茲密特工廠將從當天開始停產。土耳其工廠恢復運轉的時間未定。現代汽車中斷工廠運轉是因為俄羅斯總統普京宣布休業。普京總統前一天發表了對國民特別講話，為了防止新冠肺炎疫情的擴散，宣布從28日到4月5日為帶薪休假期。俄羅斯工廠年產23萬輛，生產著當地定制型小型運動型多功能車(SUV)等。土耳其工廠年產20萬輛，是生產歐洲戰略車型小型掀背車“i20”等的地方。 此前，現代汽車在美國阿拉巴馬州和捷克、巴西、印度的當地工廠已經停產。起亞汽車在斯洛伐克的工廠和印度的工廠停止了運轉。起亞汽車美國佐治亞州工廠目前雖然還在運轉，但計劃從30日開始停止運轉。停產的現代汽車集團海外工廠的年產規模約為229萬輛，占去年現代汽車集團生產規模(386萬輛)的57%。

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