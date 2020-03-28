“3個月無限制放款”的韓國銀行，應該更快更果斷. March. 28, 2020 08:00. . 韓國銀行決定從下個月開始的三個月期間，向金融公司無限制提供所需資金。為消除因新冠肺炎疫情引起的資金周轉不靈問題，政府將從金融公司無限制地購買回購債券（RP），以此向市場註入資金。這是1997年外匯危機或2008年金融危機時也沒有出現過的措施，有助於企業擺脫短期流動性危機。 但市場人士批評說，目前央行仍在采取消極、遲鈍的行動。也就是說，美國、歐洲、日本的中央銀行直接購買公司債券和企業票據，而韓國銀行卻不想承擔責任。事實上，美聯儲連日來不斷出臺新措施，甚至設立特殊目的公司，購買公司債券和企業票據。歐洲央行、英國英格蘭銀行和日本銀行也將直接買進公司債券。與韓國銀行壹樣通過金融公司的間接支援相比，在阻止企業破產方面，可以更快更有效。 對此，央行面露難色，稱購買非公債的普通公司債與央行法相抵觸，如果出現虧損，將回過來成為國民的損失。與美元等基礎貨幣不同，大量印刷韓元的話，會出現匯率上漲等副作用。但是，韓國銀行內部也有批評稱，“2011年修改韓國銀行法後，已經與美聯儲法相似，現在是在找借口”。與其它由中央銀行直接負責處理金融市場不安的國家不同，韓國銀行陷入僵硬的組織文化和保身主義，采取消極應對。 自新冠肺炎事件發生以來，央行的措施總是慢了壹拍。上個月底，美國首次出現新冠肺炎大流行的擔憂，美聯儲在壹周後連續實施“大動作”，將基準利率下調0.5個百分點，並在10多天內再次下調1個百分點。收購金融公司持有的國債等的量化寬松政策也發表為4萬億美元，但市場持續動蕩後無限制地擴大等，比政府行動更快。但韓國銀行在韓國經濟暴跌壹個月後才下調了利率，在金融公司出現流動性危機時才推出了限制性的“韓國版量化寬松”。 韓國銀行雖然表示，“只要政府擔保，公司債券也可以買進”，把球踢給了政府，但要想這麽做，還需要得到國會的同意。除了公司債之外，購買長期國債等，央行可以做的事情還有很多。擁有獨立權限和能力的韓國銀行，應該對金融市場的穩定和實物經濟的支持更加負責，采取積極的行動。

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