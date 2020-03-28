KBL結束後依舊留在韓國的KCC隊外援. March. 28, 2020 08:01. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “韓國比紐約更安全嘛。” 職業籃球KCC隊的外援奧德拉•阿諾西克(29歲•201厘米)在聯賽結束後也沒有回到美國，而是選擇了留在韓國。由於故鄉美國紐約州不斷出現新型冠狀病毒感染癥(COVID19病毒)確診者，因此他計劃到4月初為止一直呆在京畿龍仁市KCC宿舍。 職業籃球各球隊的俱樂部公寓和體育館大部分空著。24日，韓國籃球聯盟(KBL)因為新冠肺炎疫情的擴散，決定提前結束本賽季。 KCC隊的查爾斯•羅德於27日出國，大部分外國選手已經回國或計劃離開韓國。結束休假於24日回到韓國的KGC隊的丹澤爾•鮑威爾斯在入境後聽到賽季結束的消息，在3天後的27日再次出國。但是隨著紐約州確診患者超過3萬人，阿諾西克決定暫時留在韓國觀察事態的發展。這與上月因害怕韓國的新冠肺炎疫情擴散，KT隊的艾倫•德漢姆、Orion隊的巴倫•馬林斯等人像逃亡一樣離開韓國的情況截然相反。 阿諾西克或許會在今後很長一段時間內都記住這個賽季。頭一次經歷的事情接二連三地發生。他在KCC只參加了1場比賽。作為受傷的拉根亞的代替選手，阿諾西克加入了KCC隊，在2月29日與KT隊的比賽中，他出場22分25秒內得到18分10個籃板，這是他唯一的數據統計。當天經歷的無觀眾比賽體驗也是平生第一次。阿諾西克說：“這是我第一次在沒有觀眾的情況下打比賽。很尷尬，很神奇。這是我在韓國的首秀，但沒能親自與球迷們見面，感到非常遺憾。”當時打完比賽後，在KCC選手團下榻的酒店出現了新冠肺炎確診患者，因此KBL全面中斷。此後，KBL再也無法恢復，並宣布聯賽結束。對阿諾西克來說，首場比賽成為了他本賽季的最後一場比賽。19日，他感到突然咽喉痛，還接受了新冠肺炎檢查。幸運的是結果是陰性。 由於賽季提前結束，KCC隊以第4位(23勝19負)的成績結束了賽季。阿諾西克原本被認為將在賽季末為球隊爭冠助一臂之力，盡管他只打了一場比賽，但剩余的年薪將正常領取。停留在KCC俱樂部公寓的阿諾西克每周都會和KCC前臺職員一起在區內食堂吃飯。在區內食堂不開門的周末，他會去球隊附近的餐廳。這是阿諾西克唯一的外出時間。阿諾西克遺憾地表示，“我的性格本來就不喜歡到處走動，因此住在宿舍並不是特別累。我想在韓國展示很多東西，但只參加了1場比賽。”他還說：“自己一直與在美國的家人保持聯系。7個兄弟姐妹在紐約，其中還有醫生、護士，他們很好地遵守了自我隔離原則。希望新冠肺炎疫情能盡快平息。”

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