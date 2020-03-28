美國新冠肺炎確診病例已超8.5萬......超越中國成世界最大感染國. March. 28, 2020 08:01. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 26日(當地時間)，美國確診的新型冠狀病毒感染癥(COVID19病毒)患者人數超過8.5萬名，成為了世界最大的感染國。自1月21日美國出現首例患者後，已經過了65天。 據全球統計網站“Worldometer”實時統計數據顯示，截至當天美國確診患者為8.5520萬人，比前一日增加了1.6939萬人，超過了中國(8.1340萬人)。死亡人數增加了261人，達到1297人。自本月19日突破1萬人大關後，短短一周時間，這一數字就超過了8萬人，增速異常迅猛。 美國最大城市紐約所屬的紐約州患者達3.7258萬人。白宮新冠肺炎負責人戴伯拉•伯克斯說：“全美55%的感染者都在紐約和附近的新澤西州。芝加哥和底特律的患者劇增趨勢也非同尋常。”由於醫護人員及醫療用品嚴重短缺，紐約州長安德魯•庫奧莫當天批準了兩名患者共同使用一個氧氣呼吸器的方案。 彭博社指責說，唐納德•特朗普政府安逸的現實認識、松懈的初期應對方式導致了目前的狀況，並稱“新冠肺炎疫情是特朗普的越戰”。但是，特朗普總統在當天舉行的記者招待會上依舊堅持“在下月12日復活節前解除為防止新冠肺炎疫情擴散的社會距離”的原有立場，受到了批評。 意大利(8.0589萬名)感染者的增加速度也很快，預計不久後會超過中國。日本感染者在一天內增加了96名，新增確診患者人數創歷史新高，總患者人數達到了2099名(包括鉆石公主號)。

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