中國奇襲式禁止入境，導致企業人士等亂成壹團. March. 28, 2020 08:01. by 徐東一, 尹完準 dong@donga.com,zeitung@donga.com. 中國以防控新冠肺炎疫情為由，事實上宣布了封鎖國境的超強硬措施。不僅是在中國當地運營生產工廠及銷售法人的國內企業，目前停留在中國以外的韓國僑民及留學生也因為無法進入中國而不可避免地出現混亂。 當天，中國外交部和國家移民管理局決定，以28日零時為標準，禁止持中國居留簽證和居留許可證的外國人進入中國。中國表示，如有經貿、科技活動及緊急人道主義原因，可向當地駐華使館、領事館例外申請簽證。 但韓國駐華大使館表示：“已經要求中方說明在什麽情況下可以作為例外措施申請簽證，但中方沒有給出明確的答復。” 包括中國國家主席習近平在內的二十國集團領導人特別視頻峰會結束後不久發表聯合聲明稱，“為了促進國際貿易，將以避免在國家間移動和貿易方面造成不必要障礙的方式進行合作”。中國的措施是在上述聲明發布壹個多小時後發布的。 對於中國突然采取的禁止入境措施，韓國政府也感到非常驚慌。韓國外交高層官員27日對記者說：“昨天（26日）突然接到了禁止入境的通知。我對事先沒有接到通知感到遺憾。”

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