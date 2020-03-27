在經濟困難中“聯手應對新冠肺炎”的企業們……應解除限制重振雄風. March. 27, 2020 07:28. . 國務總理丁世均和經濟五團體負責人昨天舉行了座談會，討論了克服經濟困難的方案。丁世均總理請求“要特別關註投資和維持雇傭”，團體負責人們則要求確保工作時間的靈活性、全額支援小商工人社會保險費等。克服國難不分民間官方，因此政府和企業的會面要在不同層面隨時進行。 在新冠肺炎導致消費和生產斷崖式減少的艱難情況下，企業壹直積極協助防疫和民生。傳染病發生初期，三星等大企業都捐獻了巨額捐款，並提供公司研修院把這些設施用來隔離治療輕癥患者。同時，還充分利用大企業的全球網絡，進口口罩原材料，為中小企業提供技術指導等，開展了實質性合作。大企業雖然也面臨困境，但向百貨商店入駐企業職員每人支付100萬韓元，向合作企業提供緊急無息貸款等，為共存做出了努力。 政府也拿出了釋放100萬億韓元防止企業流動性危機的對策。進入3月以來陷入混亂的金融市場隨著政府的金融支援政策和韓美貨幣互換協議的簽署等，最近多少有些穩定。韓國銀行昨天也首次宣布“韓國版量化寬松”，向金融市場和企業提供援助。盡管如此，政府支持政策在現場執行的速度仍然緩慢，而由於新冠肺炎疫情的長期化，大中小企業面臨的困難越來越大。 中小企業中央會昨天發布的數據顯示，64%的中小企業答復稱因為新冠肺炎疫情經營受到重創，有42%的公司表示難以堅持3個月以上。不僅是中小企業，市價總額100強企業中，有84%的企業第壹季度（1∼3月）業績展望值下降等，新冠肺炎疫情對大企業的沖擊正在顯現。 前天，全國經濟人聯合會會長許昌秀親自發表了克服經濟危機的緊急建議。具體的方案包括，實施至少2年果斷的暫緩限制，增加為進行事業重組的企業簡化程序的企業活力法（又稱壹桿法）對象等。面對最嚴重的經濟危機，世界各國紛紛投入巨額資金，但規制改革是無需財政負擔就能拉動投資和內需的方法。只有企業生存下來，工作崗位才能保住。必須大膽支援和規制改革，不要遲疑，讓企業不倒下，儲備體力，實現再次飛躍。

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