孫興慜：“我不想說因為胳膊疼而無法奔跑這種話”. March. 27, 2020 07:29. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我不想說因為胳膊疼而無法奔跑這種話。” 英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊的孫興慜(28歲•照片)對在右臂受傷的情況下堅持比賽的上月16日，與阿斯頓維拉隊的英超比賽做出了上述回憶。當時右臂橈骨骨折的孫興慜在韓國接受了手術，目前他正在英國倫敦進行恢復治療。25日，他通過熱刺官網的采訪，講述了受傷當時的感受。 孫興慜在與阿斯頓維拉隊的上半場31秒時與對方後衛發生沖突，並在右臂撐地的過程中受傷。他說：“在比賽中我也感到疼痛。不過，這場比賽非常重要，所以我很想留在球場上幫助球隊。”當時熱刺隊的前鋒哈裏•凱恩因腿筋受傷而失去戰鬥力，因此孫興慜實際上作為球隊唯一的前鋒，帶領了球隊的進攻。 在強烈的責任感下，孫興慜打滿全場(包括傷停補時在內共100分鐘)，並攻入2球，幫助球隊以3比2絕殺對手。但是3年前曾遭遇過橈骨骨折的他，在醫院接受了精密檢查後受到了打擊。他說：“在醫院接受X光檢查後，我看到了(骨折的)照片。這是一個令人難以置信的悲傷消息。” 托特納姆熱刺隊在孫興慜缺陣後的6場比賽中始終無法獲勝(2平4負)，在歐足聯冠軍聯賽(UCL)和英格蘭足總(FA)杯上慘遭淘汰。孫興慜表示，“沒能參加與萊比錫紅牛(德國)的歐冠聯賽16強戰(兩場比賽都是熱刺隊失利)和與倫敦對手切爾西的英超比賽(熱刺隊1比2失利)，感到非常遺憾。” 在因新型冠狀病毒感染癥(COVID19病毒)英超被中斷的情況下，孫興慜正在為賽季內復出而竭盡全力。他說：“手術之後已經過了4周。為了盡快復出，我正在努力進行康復訓練。”孫興慜表示，雖然很想盡快回到球場，但現在首先要保持健康，以免感染新冠肺炎。他說：“我非常想念比賽時的感覺。但現在這種時候，比起足球，保護所有人的健康才是最重要的。”

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