捷克將韓國排除在“新冠肺炎危險國”名單之外. March. 27, 2020 07:29. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. 捷克政府把韓國從新型冠狀肺炎危險國家名單中除名，還解除了中斷韓國與捷克直航的措施。 據韓國駐捷克大使館25日透露，捷克政府在本月23日新公布的新冠肺炎危險國家名單中，除韓國和中國外，還追加了美國、加拿大、澳大利亞、馬來西亞、以色列、葡萄牙等6個國家。目前，捷克衛生局標準下的危險國家共有19個。 隨著捷克政府把韓國排除在危險國家名單之外，從本月5日開始實行的禁止兩國間直航的措施也從24日起解除。據悉，重啟仁川至布拉格航線還需要壹段時間。捷克政府規定，截止到下月11日，除永久居住權者等長期滯留者外，禁止外國人進入本國。 捷克政府的此次措施可能是受最近韓國新冠肺炎確診患者減少趨勢和進軍捷克的韓國企業的關系的影響。韓國駐捷克大使金泰鎮和現代汽車捷克法人代表梁東煥25日與捷克總理安德烈·巴比什進行了面談。據悉，現代汽車向捷克捐贈了5億韓元和2萬個口罩。捷克規定外出時必須遮住呼吸器官，因此口罩的需求非常高。

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