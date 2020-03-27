現代摩比斯世界首款車頂安全氣囊獲美國交通安全局安全性認證. March. 27, 2020 07:29. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代摩比斯在世界上首次開發的車頂安全氣囊(Roof AirBag)從美國道路交通安全局(NHTSA)那裏獲得了安全性認證。 現代摩比斯26日表示，通過NHTSA的《乘客的車頂脫離緩解方案》報告書，車頂安全氣囊的安全性被美國政府、產業界、學界等共享。該報告書是1月份在美國汽車工程學會(SAE)主辦的技術研討會上發表的。 車頂安全氣囊是車輛翻車時覆蓋車輛頂棚來保護乘客的裝置。從車輛後方到前方打開安全氣囊僅需0.08秒。 NHTSA研究發現，車頂安全氣囊能減少車輛翻車時，乘客脫離天窗後可能發生的頭部和頸部受傷的風險。從2000年開始的15年間，北美共發生約1.37萬起翻車事故，其中乘客脫離至車外的事件約2400起，其中10%是通過天窗的脫離。 2002年開始批量生產安全氣囊的現代摩比斯於2017年在世界上首次開發出了全景式天窗安全氣囊，直到最近也一直在進行技術改良。與此相關，現代摩比斯已經申請了24項專利，正在向北美、歐洲、中國等的整車企業展開訂單活動。 現代摩比斯底盤設計研究所所長(常務)趙英善表示：“將致力於開發世界上首次開發的車頂安全氣囊等新概念安全技術，攻占世界市場。”

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