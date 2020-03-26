壹幅圖畫的力量. March. 26, 2020 08:20. . 戰爭使壹切停止。由於二戰期間德軍的空襲，英國倫敦的美術館和演出場地全部關閉。被稱為“所有人的美術館”的國家畫廊的收藏品被運往威爾士煤礦的地下，直到戰爭結束都沒能回來。但是蒂齊亞諾的這幅畫在戰爭中先回來了，還舉辦了單獨展覽。為什麽呢？ 戰爭時期，填滿空蕩蕩的美術館的是倫敦的藝術家們。以瑪伊拉·海斯為首的音樂人每天都要舉辦“時間音樂會”，美術家們還舉辦展覽，為市民鼓勁。熟諳藝術力量的美術館館長從威爾士拿來蒂齊亞諾的畫作並把它掛在墻上。這是單為壹幅畫舉行的展示會。意大利文藝復興美術大師年輕時繪制的這幅畫描繪了聖經中復活的基督在瑪麗亞·馬德萊娜面前首次露面的場景。 驚魂未定的瑪麗亞跪下伸手想摸老師，耶穌卻退後說，“不要抓住我”。因為耶穌不希望弟子們執著於他的肉體。畫家把耶穌和瑪麗亞安排在垂直和水平的構圖上。身穿紅色長裙的瑪麗亞是屬於地上世界的凡人，披著白袍、幾乎脫光身子站立的耶穌是屬於天上世界的靈性存在的象征。耶穌的身姿和言語似乎遠離了瑪麗亞，但她那側傾的上身和眼神卻始終承諾著愛與保護。這幅畫傳遞出愛與復活、保護與承諾的信息，給飽受戰爭恐懼與恐懼的倫敦市民帶來了極大的安慰與希望。 國家畫廊每月公開壹件藏品的展覽和音樂會壹直持續到二戰結束，這壹傳統通過網上展覽“本月之畫”和美術館音樂會“鋼琴日”延續至今。戰爭使壹切停頓下來，但同時也使逆向思維開始新的挑戰和試驗。美術評論家

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