從美國入境的人也要義務性地接受兩周的自我隔離. March. 26, 2020 08:21. by 全周映記者、姜東雄記者、韓基宰記者 aimhigh@donga.com,. 從27日0時開始，從美國入境者在入境時，即使沒有新型冠狀病毒肺炎癥狀，也要義務性地進行14天的自我隔離。如果在紫百合中出現疑似癥狀，還要接受診斷檢查。 中央災難安全對策本部25日在例行記者會上表示：“隨著加強對從美國入境者的檢疫力度，從27日開始，韓國人和長期滯留的外國人必須義務性進行14天的自我隔離”，“短期滯留的外國人、有癥狀的人，不論是韓國人還是外國人，都必須在機場檢疫所接受診斷檢查。”如果不遵守自我隔離守則，無論韓國人還是外國人，都會受到1年以下有期徒刑或1000萬韓元以下的罰款處分。這是因為，25日美國國內確診的新冠肺炎患者超過5萬人，而且從美國出發的入境者中的確診者也有所增加，因此政府加強了檢疫力度。 不過，不像從歐洲入境者那樣進行全面檢查。對於來自美國的無癥狀韓國人和長期滯留的外國人，決定於14日自我隔離中出現癥狀時進行檢查。因為他們認為，美國的新冠肺炎疫情危險度並不比歐洲高。另外，也是考慮到政府壹天能處理的檢查力量有限。 但從美國入境的人數是歐洲的兩倍。以23日為準，從歐洲入境的人數為1203人，從美國入境的人數為2418人。韓國保健當局表示：“考慮到今後美國新冠疫情的擴散情況和從美國入境的新冠肺炎確診患者的趨勢，必要時將進行全面診斷檢查。”以25日0時為準，100名新確診患者中，超過壹半的51人是從海外流入的。特別是檢疫所確診的人員為34名，超過了京畿（21名）、大邱（14名）、首爾（13名）。 此外，對於韓國政府以從美國入境者為對象強化防疫措施，外交部解釋稱，“韓美事前進行了緊密的溝通”，“據我所知，美國也沒有表現出否定的反應。”外交部表示，“對（從美國入境的）人員流動進行管制，但沒有限制入境”，強調了美國也考慮到這壹點而沒有進行反駁。

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