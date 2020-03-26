二十國集團視頻峰會應構建因大流行而失蹤的全球合作機制. March. 26, 2020 07:44. . 旨在共同應對席卷全球的新冠肺炎危機的二十國集團（G20）特別視頻峰會將於今晚舉行。文在寅總統很早就強調共享防疫對策和經濟復蘇、危機管理的國際合作的必要性，並提議召開視頻峰會。此前，二十國集團成員財長和央行行長們23日召開緊急視頻會議，決定制定克服新冠肺炎疫情的行動計劃。 新冠肺炎疫情已經證明，在它的擴散速度和範圍上，僅靠各國的自救策略是無法克服的。只是，距離認識到全球合作的必要性花費了很長時間，損失也很大。新冠肺炎疫情爆發後，各國爭相開始封鎖邊境、中斷人員物資交流，使經濟危機進壹步惡化。看不見的病毒的恐怖在地球村助長了“萬人對萬人的不信任”，在國家層面也提高了壁壘，導致孤立和斷絕。 與旨在防疫而不可避免的阻止入境無關，美國特朗普政府沒有拿出任何對策來彌補中斷國家間交流的副作用。迄今為止，無論是國際金融危機還是傳染病危機，都沒有看到作為領導國家引領國際共同應對的超級大國美國的身影。全球領導力的崩潰，甚至加深了對國際機構的不信任，使得沒有任何領導人的“G零時代”走向了各自逃生。 新冠肺炎大流行表明，雖然無論在世界任何地方都可以進行交流的超連接國際社會對傳染病的抵抗力都相當脆弱，但與此同時，克服這壹困難也需要通過連接的國際聯合才能實現。青瓦臺稱，特朗普總統前天晚上在與文在寅總統通電話時，要求提供醫療設備，以應對新冠肺炎疫情。這再次證明了沒有國際合作，任何國家都無法克服危機的現實。 這將成為遲來的覺悟重新認識過去支撐世界的自由主義國際秩序的力量的契機。在二十國集團領導人視頻會議上，不僅要共享傳染病應對信息、支援醫療裝備、合作疫苗開發，還要制定克服經濟危機的共同戰略，而且還要出臺允許在防疫控制中具備壹定條件的企業家交流等具體的行動方針。

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