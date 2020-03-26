避開東京酷暑，奧運會或將提前至明年4~6月舉行. March. 26, 2020 07:45. by 李元弘=體育專門記者、東京=朴亨俊 常駐記者 bluesky@donga.com,. 推遲一年舉行的東京奧運會何時舉行？有預測稱，與當初計劃舉行的7月相比，此次大會或將提前舉行。 美國《紐約時報》25日預測說：“如果奧運會延期，為避開新型冠狀病毒感染癥(COVID19病毒)疫情出現之前成為問題的酷暑問題，有可能進行日程調整。”東京奧運會原定於今年7月24日開始舉行，由於盛夏時節東京氣溫攀升，接近40攝氏度，因此一直有人擔心運動員的安全問題。因此，馬拉松和競走比賽決定於北方的劄幌舉行。1964年東京奧運會是10月舉辦的。 考慮到國際奧林匹克委員會(IOC)和日本規定“東京奧運會舉辦時間不晚於明年夏天”的時限，奧運會很可能提前到7月之前舉行。為了避開酷暑，充分準備備戰時間，有可能在4~6月舉行。 東京奧組委主席森喜朗24日晚對記者說：“(延期的安排)已經排到了明年夏天，但可能更快，還要與場館的準備情況相吻合。如果能避開盛夏，那真的會很幸運。” 日程調整迫在眉睫。據體育報紙《日刊體育》25日報道，對與奧運會有關的43個設施進行調查的結果顯示，“25處現有設施明年很難投入使用，但新建的18處設施可以實現融通”。但是，該報紙也表示，沒有不能利用現有設施的地方，還有調整的余地。

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