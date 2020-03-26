美國政府和議會就“GDP10%”2萬億美元規模的經濟刺激法案達成協議. March. 26, 2020 07:45. by 朴湧 parky@donga.com. 美國政府和議會25日(當地時間)為克服新型冠狀病毒感染癥(COVID19病毒)危機，就規模達2萬億美元(約2460萬億韓元)的經濟扶持(又稱經濟刺激)一攬子法案達成了協議。 美國參議院共和黨院內代表米奇•麥康納爾當天上午1點半左右接受記者采訪時表示，“參議院終於制定出了應對全球性大流行病(pandemic)的跨黨派協議案。”民主黨議會代表查克•舒默也表示，“支援將大大加快進行。”他們與白宮立法顧問埃裏克•尤蘭德、財政部長史蒂芬•姆努辛等進行了馬拉松式談判，制定了協議草案。 此次經濟刺激一攬子法案旨在克服因新冠肺炎疫情危機而出現的企業破產和大量失業等，並支援陷入生計困難的勞動者，其規模達美國國內生產總值(GDP)的10%，是歷屆最大的。 法案的詳細內容雖然沒有公開，但據《華盛頓郵報》等媒體報道，法案中包括向每名成年人支付1200美元現金的方案。此外，政府還為遭受新冠肺炎疫情打擊的小工商業者制定了3670億美元的貸款計劃。為支持航空公司等新冠肺炎受災產業和州及地方政府，政府還確保了5000億美元的預算。另外還將新設監督對企業的大規模資金支援的監查委員會等。其中包括擴大失業保險和支援醫療機構等援助方案。 議會將迅速處理和執行此次經濟刺激一攬子法案。 由於經濟刺激政策即將達成一致，前一個交易日紐約股市道瓊斯工業平均指數上漲11.37%，創下1933年以來的最大單日漲幅。

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