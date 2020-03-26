駐韓美軍向韓國勞動者通報“從下月開始實行無薪休假”. March. 26, 2020 07:45. by 申圭鎭, 韓基渽 newjin@donga.com,record@donga.com. 駐韓美軍個別通知韓國工人從下月1日起實行無薪休假。美國在第11次防衛費分擔特別協定(SMA)談判中曾要求大幅提高分擔金金額，隨著此次正式展開歷史上第一次停薪留職的高強度壓迫，這或將成為今後雙方談判的變數。 駐韓美軍司令部25日向韓國工人中的無薪休假對象逐一通報了下月1日起實行無薪休假的方針。據悉，除生命、健康、安全領域的4500多名必要人力外，4000多名韓國工人是休假對象。 駐韓美軍在發給韓國工人的《停薪留職最終決定通知書》中表示：“直到停薪留職期限結束為止，將處於停薪留職狀態。本決定不反映閣下的服務、專業的職業意識、獻身精神、工作成果等。”接著強調說，“不允許閣下在無薪狀態下支援工作，必須脫離工作地點，與業務相關的任何事都不得履行。” 韓國勞動者們立即表示了反對。韓國勞動組合總聯盟(韓國勞總)下屬的全國駐韓美軍韓國人勞動組合當天在首爾鐘路區青瓦臺前召開記者招待會，表示“每次進行防衛費協商時，政府不能再容忍勞動者成為人質。為了保護勞動者，應該改善制度。” 工會雖然預告了“上班鬥爭”，但看起來並不容易。根據韓美駐軍地位協定(SOFA)的勞務條款，駐韓美軍直接雇用的韓國勞動者的勞動三權(團結權、團體交涉權、團體行動權)得不到保障。據工會透露，韓國勞動者在團體行動時將取消工會的設立，參加者將被解雇。如果在停薪留職期間工作，可能會因在基地內引起騷亂而被美軍憲兵隊帶走接受懲罰。 雖然韓國勞動者無薪休假事態迫在眉睫，但韓美防衛費分擔金協商仍然沒有找到切入點。美國強烈要求大幅提高分擔金總額，並為此修改現有的SMA框架，而韓國以“原則上不可接受”的立場針鋒相對，這種強對強沖突正在持續。一位熟悉情況的外交消息人士表示：“我們讓步是有限度的。現在需要美國進行合理的協商。” 據悉，政府不斷向美國提議，除SMA協商外，另行解決停薪留職問題，但尚未得到響應。出差到洛杉磯後進入自行隔離，在家工作的防衛費分擔協商大使鄭恩寶計劃通過與美國之間的電子郵件、電話協商等展開最後的說服工作。

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