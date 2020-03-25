文在寅表示“將阻止企業破產”，投入100萬億韓元救市. March. 25, 2020 07:44. by 張潤貞記者 •朴孝睦記者 yunjung@donga.com,tree624@donga.com. 政府為了解除新型冠狀病毒感染癥(COVID19病毒)余波引起的急性信用梗塞問題，將向金融界投入48.5萬億韓元，向小工商業者和企業投入51.6萬億韓元等共100萬億韓元。特別是為了避免因一時的資金不足而出現盈利破產的情況，決定直接向大企業投入資金。 文在寅總統24日上午在青瓦臺主持召開了第二次緊急經濟會議，他表示：“大幅擴大上周第一次會議時決定的50萬億韓元規模的緊急金融措施，決定投入100萬億韓元規模的企業救助緊急資金。這是為了守護韓國企業而采取的先發制人的特別措施，同時也是為了拯救企業，保持國民的工作崗位。” 如果說第1次對策是集中於對小工商業者、中小企業的貸款及保證支援的民生安定性質較強的話，第2次對策則是把焦點放在了因新冠肺炎疫情而受資金困擾的中堅企業和大企業。因為受新冠肺炎疫情沖擊，企業的資金籌措處—公司債券及短期票據市場凍結，無論是中堅企業還是大企業，在籌措資金上都進入了非常時期。 政府決定向金融市場投入48.5萬億韓元規模的資金。將啟動20萬億韓元規模的債券市場穩定基金，這是2008年金融危機時的2倍水平。證券市場穩定基金也將籌集10.7萬億韓元。除之前預告的6.7萬億韓元規模的公司債券發行支援計劃(P-CBO)外，還將實施迅速收購制等，為穩定公司債券市場提供4.1萬億韓元，向企業票據(CP)市場提供7萬億韓元。 同時，政府決定將中小、中堅企業貸款等經營資金支援規模增至29.1萬億韓元，並向大企業敞開大門。文在寅說：“如果有必要，將阻止大企業(包括經營資金援助對象)因一時資金不足而破產。” 隨著政府發表金融市場穩定方案，24日，KOSPI指數比前一天上漲127.51點(8.60%)，以1609.97收盤，恢復了1600點水平線。韓國綜合股價指數的單日上升幅度達到了史上最高值。韓元兌美元的匯率也下降了16.9韓元，以1249.6韓元收盤。

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