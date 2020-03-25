特朗普稱“即將恢復經濟活動”，暗示放寬保持社交距離等限制. March. 25, 2020 07:44. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、紐約=常駐記者 朴勇 lightee@donga.com,parky@donga.com. “美國不是停步不前的國家。不久後就會恢復經濟活動，很快。” 美國總統特朗普當地時間23日表示，將放寬為防止新冠病毒肺炎擴散而采取的“保持社交距離”等措施。此話壹出，社會上圍繞其方向、強度和時機的適當性展開了爭論。醫療專家警告稱，草率放松管制會導致無法控制的新冠肺炎擴散和病亡率增加，但特朗普置此不顧，仍打算用特有的強硬手段強行試圖實現經濟活動正常化。 ○特朗普：“不能讓美國經濟停止” 特朗普當天在白宮舉行的新冠肺炎定期新聞發布會上表示，最快將於本月末重新討論保持社交距離等限制措施，並反復強調：“不會讓治療方法比問題本身更加惡化狀況。”其宗旨是，相比新冠肺炎感染本身造成的損失，為防止感染而采取的措施帶來的損失更大。他說：“不能放任世界第壹的美國經濟停止”，“美國國內1.6億個工作崗位中，大部分可能會消失”，“很多人會因為經濟不景氣而受苦”。對於何時解除限制措施，他只表示，“用不了三四個月，更快”。 這與各州政府為防止新冠肺炎擴散而持續采取強有力的控制措施的現實背道而馳。當天，美國國內確診患者人數為43734人，比前壹天增加了8664人。弗吉尼亞州下達了所有學校在包括暑假在內的8月底之前的停課令，還中斷了所有餐廳、酒吧、體育館等公共設施的運營。密歇根州、印第安納州和俄勒岡州等州陸續加入“居家疏散令”，除非是必需的工作，否則不要出門。南卡羅來尼亞州則禁止3人以上聚會。據法新社推算，全世界有15億人處於隔離狀態。 ○激烈的贊反爭論愈演愈烈 《華盛頓郵報》報道說：“雖然向特朗普總統提出建議的醫療專家反對放寬管制，但特朗普總統急於使美國恢復正常。”美國國內傳染病最高權威人物、國立保健院國立過敏癥·傳染病研究所所長安東尼·帕烏奇沒有出席當天的新聞發布會。這是在間接傳遞反對特朗普總統的意向的信息。對此，特朗普回答道：“雖然帕烏奇所長不同意我的意見，但我完全理解。”他明確表示，“醫生們會主張讓全世界停止幾年，但我們做不過”，表示他無意聽從專家的意見。 特朗普政府之所以著手重新討論保持社交距離等限制，是因為經濟狀況非常嚴重。聖路易斯聯邦儲備銀行行長詹姆斯·布拉德警告說，美國失業率第二季度（4月至6月）可能升至30%，國內生產總值（GDP）可能下降50%。摩根士丹利22日也預計，美國經濟按年率計算可能在第二季度下降30%。有人說：“擔心因新冠肺炎而死亡，結果餓死了。”據彭博社報道，副總統彭斯領導的白宮新冠肺炎工作小組擔心這些經濟損失，從上周晚些時候開始研究放松管制。 對於保持社交距離的效果的爭論也開始了。《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗裏德曼當天在署名專欄中介紹了反對保持社交距離的主張，並表示：“因為確信有必要擴大爭論，所以共享這些主張。”斯坦福大學梅塔研究革新中心博士約翰·伊奧阿尼迪斯（音譯）批評說：“如果新冠肺炎死亡率只有1%或者更低，將導致巨大的社會金融後果的世界封鎖是完全不理智的。”相反，曾擔任美國財政部長的哈佛大學經濟學教授勞倫斯·薩默斯反駁道：“混亂大部分是由新冠病毒引起的，不是政策應對造成的。”“在目前階段，沒有必要把它帶到美元與生命問題上。”

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