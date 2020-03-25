三星“確保口罩”海外分公司完全運轉，向國內捐贈33萬只. March. 25, 2020 07:45. by 徐東一 dong@donga.com. 三星集團利用全球網絡展開了口罩緊急空運作戰。由於新型冠狀病毒感染癥(COVID19病毒)事件，導致口罩出現了缺貨的現象，所以通過駐外工作人員開始購買口罩。駐在員們用跑腿來購買的口罩主要是作為捐贈物品送到大邱慶北地區。另外，三星還為國內口罩制造企業增加生產量提供了人力和技術支援。 三星24日表示，動員分公司海外法人等，將確保的28.4萬多只口罩和從顧客公司那裏捐贈得到的5萬只口罩轉交給了全國災害救助協會等。 三星電子、三星物產、三星顯示器等所有子公司的海外法人上月29日接到了“確保所有可購買的口罩”的特別命令。此後，各國派駐人員迅速開始尋找口罩制造公司和零售商。為了確認庫存及質量，他們一一走訪了流通企業，如果人手不夠，連駐地工作人員家屬也全體出動。 全球對口罩的需求很高，單價也上漲，數量也不充足。在美洲的一個國家，有人準備購買700萬只，準備籌備資金，結果不到一天口罩就賣給了其他買家。三星相關人士說：“口罩流通公司要求接近100%的預付金，或者在協商期間把口罩賣向了出價更高的其他地方等，存在不少突發變數。” 經過一番周折，一個多月內從加拿大、哥倫比亞、中國等地進口的口罩共計28.4萬多只。三星向因新冠肺炎疫情遭受巨大損失而被宣布為特別受災地區的大邱捐贈了8萬只口罩，並向災害救助協會捐贈了20萬只口罩。此外，中國某半導體客戶公司向大邱廣域市議會捐贈了5萬只“請讓韓國職員使用”的口罩。 三星電子和三星物產的全球網絡也被用於購買口罩過濾器。與政府指定的海外過濾器供應商簽訂購買合同，進口後全部交付給調配廳。首先，已經購買了53噸過濾器。 在確保口罩的同時，三星也開始支援國內口罩工廠。上個月，三星向位於全南長城郡的公共口罩制造•供應企業華津產業派遣了制造專家，支援了生產線及動線的優化等效率化方案。每天口罩生產量為4萬只的華津產業在效率化以後日均產量增加到了10萬只。 三星還為口罩制造企業A公司利用位於光州的三星電子精密模具開發中心制作了模具。A公司借此縮短了3周以上的準備時間。三星還從3日開始向中小風險企業部、中小企業中央會推薦的E&W、Evergreen、Loesstech等3家口罩制造企業派遣制造專家，進行技術支援。 上月26日，三星向全國災害救助協會捐贈了價值300億韓元的捐款和救助物品。當時三星電子副會長李在镕表示：“在現在這種時候，應該和韓國社會一起分享，共同進退。”

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