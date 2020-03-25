對從歐洲入境者僅調查壹天就確診了19名，從美國入境者的調查也要抓緊. March. 25, 2020 07:45. . 以來自歐洲的入境者為對象，全面調查新冠肺炎感染與否的第壹天即22日，出現了19名確診患者。當天，來自歐洲的入境者共有1444人，其中有癥狀者152人，無癥狀者1292人。在有癥狀者中，檢查結果呈陽性的有11人，在無癥狀者中間也有8人被確診。目前，檢查還在進行中，有可能再出現新的病例。如果是在檢疫強化之前，沒有癥狀的確診患者就會直接流入國內地區社會，差點成為感染源。 這樣的結果再次證明了對從美國等最近感染事態嚴重的國家入境人員強化檢疫的必要性。從美國入境的人數約為3000人，是歐洲的兩倍。美國最近患者劇增，總患者數超過了43000名，這是繼中國、意大利之後的第三大規模。 對從歐洲入境者從22日開始全部進行診斷檢查，被診斷為陰性的人也要自我隔離兩周，但是從美國入境者只通過發熱與否和問診等檢查有癥狀者。如果考慮到歐洲無癥狀入境者中壹天就出現8名確診患者的情況，不得不擔心在入境過程中未能被篩查出的無癥狀感染者傳播到地區的可能性。 首爾市昨天表示，正在研究對從美國入境的所有人員實施兩周自我隔離義務化的方案。但是要想阻止因海外輸入而擴散，防疫當局必須親自出面。包括美國在內，對發生感染事態的國家的所有入境者都要進行全面調查。 當然，把全部診斷檢查範圍擴大到歐洲以外的美國等國家的全部入境者，會給財政、行政和醫療系統帶來相當大的負擔。同時還要考慮到美國對韓國入境者采取的相應措施的平衡性。盡管如此，在防疫方面，如果措施哪怕遲上壹天，後果可能會像雪球壹樣擴大。新冠肺炎的全球流行趨勢迅速升溫，190多個國家共發現35萬患者，韓國每天仍有100名左右的新增患者。考慮到入境者全部調查帶來的負擔，即使實行到國內擴散趨勢平息為止，也應該考慮切斷從感染事態嚴重的國家入境的方案。

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