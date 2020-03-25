《專欄》努裏貝的櫃子. March. 25, 2020 07:45. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 寓言中包含著超乎想象的深奧智慧。在蘇菲派（伊斯蘭神秘主義）修道士之間流傳已久的寓言故事，由印度作家伊德裏斯·沙阿撰寫，在他的寓言集中出現的夫婦的故事也是如此。 努裏貝是壹個思想深刻、受人尊敬的阿爾巴尼亞人。他的妻子比他年紀小得多。壹天晚上，仆人來到他面前，說他太太有點可疑。“執著於曾是主人奶奶的大櫃子，太奇怪了。”他說，櫃子很大，“進去壹個男人都行”，不讓人看見裏面。他聽了仆人的話，去了妻子的房間。 妻子坐在櫃子旁邊。他問裏面有什麽。妻子隨即問道，是不是因為仆人的懷疑，還是因為不相信自己。他說，不要用那種方式說話，讓她打開鎖展示壹下裏面的東西。於是，妻子說，如果讓仆人出去，我就給妳鑰匙，妳自己打開看看。他讓仆人出去後，妻子遞過鑰匙就退了出去。他沈思良久。然後叫了四名園丁，半夜裏把櫃子埋在遠處的院子裏。他決心不打開。從那以後，他再也沒有提過那個問題。 連鑰匙都拿到了，他打開櫃子應該是壹件容易的事。但是，打開櫃子等於是被仆人的話所左右，也是不信任妻子的行為。即使不這樣，因丈夫懷疑自己而受了傷的妻子也會受到更大的傷害。他抑制住自己的好奇心，決定把妻子的秘密留給她。 幾百年前的伊斯蘭神秘主義導師們給弟子們講了這些故事，讓他們明白生活的智慧和倫理。重要的不是櫃子裏裝的是什麽，而是不先入為主地接受對方的心態。可以說，櫃子是對不可侵犯的“屬於自己的房間”的隱喻。 文學評論家·全北大學教授

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