Celltrion：“最早將於7月進行新冠病毒治療候選物質臨床試驗”. March. 24, 2020 07:58. by 林賢錫 lhs@donga.com. 國內生物企業們開始了新型冠狀病毒感染癥(COVID病毒)疫苗和治療劑的開發。但實際產品開發需要跨越的障礙很多，因此業界正在慎重觀察。 23日，Celltrion公司宣布，已發現300種能抑制新冠病毒活性的抗體候選物質。以開發治療劑為目標時，事實上是第一個階段，在這裏必須要經過確定最有力的候選物質的作業。Celltrion方面表示：“我們的目標是，最快於7月份進行為開發治療劑的臨床試驗。” 當天，SK生物科學公司也表示，已經確保新冠病毒疫苗的候選物質，並進入了動物實驗階段。SK生物科學方面解釋說：“如果動物實驗中確認其效力，將經過確認安全性的非臨床實驗，最早將於9月投入臨床試驗。”

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