李海瓚：“如果共同民主黨不能成為第壹大黨，就與開放民主黨聯合”. March. 24, 2020 07:58. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 共同民主黨代表李海瓚23日暗示，民主黨有可能與無黨派議員孫惠媛（音譯）和前議員鄭鳳株（音譯）主導的開放民主黨在議會選舉後聯合。共同民主黨前壹天批評開放民主黨，要求其“停止公推程序”，僅過了壹天，李海瓚就提到了與他們聯合的必要性。 李海瓚當天在接受廣播電臺采訪中被問到，“如果光靠民主黨當選者不能成為第壹大黨的話，會不會與（與開放民主黨）談合並”。他回答說：“至少要在最低程度進行聯合”，“即使我們沒有拿到最多議席，在議會組建之前也壹定會聯合。”這可以解釋為，如果民主黨不能依靠自身力量成為第壹黨，將以與開放民主黨等泛執政圈比例代表政黨壹起組成共同交涉團體的方式組建國會黨團。如果成為第壹大黨，按慣例可以推薦國會議長，而且有利於各交涉團體的常任委員會分配。但是，對於是否與開放民主黨合並的問題，李海瓚表示：“即使只獲得幾個議席，也會得到國庫補貼，因此（聯合）並不容易。” 與前壹天民主黨事務總長尹昊重批判開放民主黨、聲稱“中斷目前的公推程序是正確的”的態度相比，李海瓚的這壹立場是轉變了180度。尹昊重在22日的記者招待會上，特別提到開放民主黨吸收前青瓦臺發言人金義謙等在公推中被排除在外的親文人士並把他們列為該黨比例代表候選人壹事稱，“這是對我黨重視道德性的公推過程的挑戰”，“這是非常不合適的建黨和公推程序。” 此外，李海瓚對本黨比例代表候選人要求按共同市民黨比例順序排列壹事表示：“已經和壹起的人承諾從11號開始進行，所以要遵守信義。”在回答“會向共同市民黨派遣幾名議員”的問題時，他說：“我們黨以這種方式去的人並不多”，“可能只有六七人。”另外，他還表示，認為此次議會選舉的目標議席數是130席。

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