安倍晉三首次提及“奧運延期”. March. 24, 2020 07:58. by 東京=朴衡俊 常駐記者 東京=金範錫 常駐記者 lovesong@donga.com·,bsism@donga.com. 日本首相安倍晉三23日首次提及東京奧運會延期的可能性。擁有決定權的國際奧林匹克委員會(IOC)和舉辦地東京都也表示了延期討論的方針，因此，東京奧運會延期的可能性正在加大。加拿大、澳大利亞、新西蘭宣布“抵制大會”稱，如果按計劃在7月舉辦奧運會，他們將不會派運動員參賽。 安倍23日在參議院預算委員會上，就國際奧委會發表的“已開啟包括東京奧運會延期在內的討論”表示，“國際奧委會的判斷和我所說的‘以完全的形態實施(完整舉辦奧運會)’的方針一致。”他接著說：“如果不能完整舉辦奧運會，把運動員的安全問題放在首位，所以不得不做出延期判斷。”這被解釋為安倍首相正式表明了延期舉辦奧運會的意思。 國際奧委會22日(當地時間)發表聲明稱：“國際奧委會將與東京奧組委和日本當局、東京都合作，開始討論包括延期(奧運會)劇本在內的細節問題。有信心在未來4周內完成相關討論。”因此，預計4月份將決定是否延期。但國際奧委會明確表示：“取消奧運會不在議程上。” 東京都知事小池百合子23日在記者會上表示：“雖然課題很多，但會在今後4周內與國際奧委會及大會組織委員會交涉，討論哪種劇本是可行的。在此過程中，是否會(延期)應該就能知道了。” 加拿大奧組委(COC)22日發表聲明稱：“這是苦惱的決定，但我們最終決定不會派代表團參加2020年夏季運動會。”新西蘭和澳大利亞的奧委會也分別發表聲明，表示如果不延期舉辦東京奧運會，他們將不會參加。 此前，夏季奧運會有被取消的先例，分別是1916年柏林奧運會、1940年東京奧運會、1944年倫敦奧運會，但都是戰爭原因，沒有因傳染病而取消。也沒有發生過延期的事例。有人展望表示，如果東京奧運會真的延期舉行，此前將東京奧運會定性為“復興奧運會”並動員全部力量的安倍首相將不可避免地遭受政治打擊。

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