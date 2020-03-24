世界史無前例的所有入境者免費診斷檢查……必須警惕財政、醫療超負荷運轉. March. 24, 2020 07:58. . 前天是加強對從歐洲入境者的檢疫第壹天，1442名遊客從歐洲抵達仁川機場，共提取了152名（10.5%）的新冠肺炎有癥狀者。出現發熱咳嗽等有癥狀的人在仁川機場檢疫所的隔離病房中，沒有癥狀的人則前往指定的臨時生活設施接受了檢查和診斷。確診者如是輕癥，將被送往生活治療中心，重癥則被送往醫院治療。即使檢查結果是“陰性”，本國人或計劃長期滯留的外國人也要進行14天的自我隔離。所有這些過程都需要大量的醫療人員、行政能力和費用。 隨著新冠肺炎在歐洲的劇增，對從歐洲入境者進行全面檢查、加強防疫是不可避免的決定。最近，隨著美國境內擴散趨勢的加劇，對從美國入境者加強檢疫的要求也越來越高。在進入韓國的新確診患者中，美國已經超過了歐洲，因此應該盡快對從美國入境者進行檢查。但每天從北美入境的人數達3000人左右，是歐洲的2到3倍。雖然在機場內設置40多個“穿行”篩選診所，在附近城市追加擁有臨時生活設施，但由於需要龐大的行政、醫療、財政等，韓國防疫系統很有可能超負荷運轉。 對病毒的阻斷，並不是只依靠檢查。應該尋求減少入境國內人流的方案。工作、公務、學業等不可避免的移動是可能的，但是鑒於當前時機，為了減少不必要的移動，加大出入境帶來的損失也是有必要的。日本昨天宣布，繼對韓國、中國之後，從26日開始對從美國入境者采取限制入境措施。其戰略是，不能從機場開始使用大眾交通工具，還要自費在指定場所進行兩周的自行隔離等，加重不便。 近壹個月來，韓國國民壹直參與到為保鄰居和社區安全的“保持社交距離”活動中。如果無法撲自來自海外的病毒這壹先發火種，這種努力將很難得到補償。從最近在大邱因肺炎惡化而死亡的17歲少年的事例來看，韓國醫療系統嚴重超負荷運轉，以至於本國國民如果不是新冠肺炎就無法接受治療。韓國的財政和醫療力量從制度上是否可以對每天數千名入境者進行無限制的全面檢查和無償治療，是否設定了韓國防疫政策的優先順序等，都需要進行認真的考慮。

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