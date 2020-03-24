世宗的大宏圖. March. 24, 2020 07:58. by 金聖京記者 tjdrud0306@donga.com. 從世宗時期開始，在鴨綠江、圖們江地區與女真族的沖突頻繁發生。女真族越過國境，襲擊防禦力量薄弱的村莊後逃走。要想阻止女真族的襲擊，追擊襲擊部隊，給予決定性的打擊是最好的方法。但是女真族也預想到了這一點，在朝鮮的支援部隊登場的時候就已經提前逃走了。要想追趕，有三個障礙。 一是女真族的埋伏。一旦遭遇伏擊，出現士兵死亡的情況，指揮官將無法逃脫處罰。不想被伏擊，就要謹慎追擊，這樣速度就會慢下來，追不上逃跑的女真族。第二是黑暗。雖然是與埋伏相連接的故事，但當夜幕降臨時，追擊是不可能的。女真族也知道這一點，因為是計算時間進行襲擊，所以一到朝鮮軍到達或追擊部隊到達的時候，經常就天黑了。第三是國境。要想給對方一個像樣的打擊，就必須追擊到國境的另一邊。當時女真族的領土是明朝的行政區域。因此，朝鮮軍隊在到達鴨綠江或圖們江時經常會放棄追擊。 世宗也為此而苦惱。世宗首先通過外交努力從中國那裏得到了“為了追擊女真族，對朝鮮軍越境程度的行為不會介意”的承諾。盡管如此，世宗還是非常謹慎地展開越境追擊。因為追擊本身風險很大，且頻繁的越境最終勢必會遭到中國的懷疑。好像也有人批評說，是不是太看中國的眼色了，是不是沈浸在事大主義了。如果說這是最後的結局，那麽這樣的批評也是正當的。 但是世宗之所以優秀，是因為即使做出讓步，做出賠本的行動，其背後有大宏圖，而且始終沒有放棄最初的構想。就這樣，得到明朝信任的世宗才得以嘗試兩次野人征伐，並成功開創一番事業，拿下4郡6鎮。

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