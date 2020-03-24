為什麽德國的病亡率特別低？. March. 24, 2020 07:58. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 雖然全球範圍內新型冠狀病毒肺炎的死亡人數接近15000人，但各國在病亡率（確診人數與死亡人數之比）上卻差距較大。意大利的病亡率超過9.3%，而德國僅為0.4%。有評論認為，優秀的醫療系統發揮著重要作用。 據德國衛生當局和《華爾街日報》等媒體報道，23日德國國內確診的新冠肺炎患者達23974人，僅次於中國、意大利、美國和西班牙，居世界第五位。但病亡率不僅低於意大利，而且遠遠低於法國（4.2%）和美國（1.3%）等其他發達國家。 專家首先註意到，確診病例年齡偏小。相當於韓國疾病管理本部的德國羅伯特·科赫研究所的調查結果顯示，德國國內確診患者平均年齡為47歲。比意大利確診患者（63歲）足足小了16歲。據悉，大多數德國確診病例都是2月份前往意大利或奧地利參加慶祝活動和寒假夏令營的學生。德國流行病學家協會推論，“年輕確診者免疫力強，即使患上新冠肺炎，也不至於死亡”。 積極檢查也是重要因素。德國政府規定，訪問中國、意大利等高危險地區的人即使沒有明顯癥狀，只要願意也要接受新冠病毒檢查。德國的醫療環境優越，每天可檢查1.2萬例。其他歐洲國家壹般壹天能檢查5000人左右。這意味著，通過積極檢查可以進行早期治療，而且找出了很多確診患者，導致病亡率下降。 醫療體系健全也為挽救生命做出了貢獻。德國也像法國、意大利、英國壹樣，遵循健康保險費高、納稅多就能享受更多公共醫療優惠的醫療體系。但與這些國家相比，國家用於醫療費用的資金本身就很穩定，醫療基礎設施存在很大差異。據歐盟統計，德國國民人均保健預算為4714美元，高於法國（4263美元）、英國（3958美元）、意大利（2738美元）和西班牙（2389美元）。 有分析認為，德國政府與韓國、意大利等國家不同，沒有對死亡者進行新冠肺炎檢查，只對確診者中的死亡者進行統計，這也是病亡率下降的原因之壹。

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