必須防範大蕭條之後最大規模的失業大亂. March. 23, 2020 07:35. . 據世界勞工組織觀測，新冠肺炎繼中國之後迅速擴散到美國、歐洲，全世界有可能出現2500萬名失業者。據分析，這壹數字高於2008年全球金融危機時的2200萬人，包括韓國在內的全世界將遭受大蕭條之後最大的失業海嘯。 在國外，失業潮已經開始。據估計，最先遭受新冠肺炎疫情沖擊的中國，在2月份壹個月裏約有460萬失業者。美國3月第二周申請失業補貼的人數比壹周前增加了30%，有分析稱，目前3.5%的失業率到第二季度（4月至6月）將翻番，超過350萬個工作崗位將消失。歐洲以航空公司為中心眼見已出現了大量失業現象。 韓國也出現了消費中斷、營業生產中斷、企業破產等連鎖作用導致的大量失業的征兆。各地方勞動廳申請失業補助金的人數與去年相比已經增加了20%∼30%。對不辭退職員，通過停業、停薪等方法堅持經營的企業支援的雇傭維持支援金申請也呈現出劇增的趨勢。由於新雇用市場的凍結，大部分企業全面推遲或取消了公開招聘，兼職雇傭市場也處於失蹤狀態。 誰也無法預測此次新冠疫情引發的全球危機會持續到何時。正如經濟副總理洪楠基20日在外國媒體記者會上所說：“韓國第壹季度經濟增長率也有可能出現負增長”，“有預測稱，全球經濟明年才能恢復，稍有不慎就會持續3年到4年，所以預計不會在短期內結束。” 現在，維持工作崗位是最佳的生計支援對策。面臨經濟非常時期，財政、金融等政府可以采取的所有手段都要動員起來，但是支援順序是為了避免出現失業，采取事前措施比失業後支援生計更有效率和現實性。對面臨瓶頸的航空等部分行業和中小企業、個體經營者，要通過緊急資金支援，推遲繳納各種稅金等措施，防止企業陷入破產的境地。 應該大幅擴充雇傭維持支援金，最大限度地推遲或減少解雇。正如總統所指出的那樣，由於遭遇了前所未有的事態，可以考慮暫時降低最低工資，維持雇傭職員的方案。在得到政府的政策支援的同時，企業也要表現出克制解雇的努力，工會也要發揮即使收入減少也要堅守工作崗位的勞資間分擔痛苦的精神，以免重復1997年外匯危機時失業大亂的惡夢。

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