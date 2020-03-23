全球化最大受益者中國遭遇的第二次危機. March. 23, 2020 07:35. . 最近在中國社交媒體微博上，在意大利留學的中國人瑤瑤（化名）的回國記成為了熱門話題。意大利新冠肺炎疫情趨於嚴重後，瑤瑤決定返回家鄉廣東深圳。 從阿布紮比、北京直到到達深圳，整整28個小時，瑤瑤不吃不喝，也沒有摘過口罩，堅持了下來。對於瑤瑤令人哭笑不得的遭遇，中國網友拍手叫好：“教科書式回國！”但是，像他這樣認為“中國最安全”並“逃離”歐美的中國人大幅增加後，由他們造成的新冠肺炎患者回流現象也呈上升趨勢。這令宣傳中國國內新冠肺炎新增病例為“零”的中國當局大吃壹驚。 對此，中國當局全面采取了入境管制措施。中國還開始實施限制措施，禁止外國飛往北京的飛機直接降落在北京。這與中國在形勢嚴峻時對中國關上大門的世界各國進行批評的態度截然相反。空中通道被控制後，中國航空企業受到的打擊成為現實。上月，中國國際航空公司等中國代表性航空公司的乘客數量比去年同期驟減八成以上。 新冠肺炎疫情導致世界各國關閉或控制邊境，全球供應鏈開始受到沖擊。停止新冠肺炎疫情擴散趨勢的中國重新啟動工廠。但是，由於世界供應鏈的破壞，原材料不足，實際上相當多工廠無法正常運營。中國華南地區美國商會最近調查的237家中國南部地區企業中，32%面臨原材料供應不足的問題。 新冠肺炎疫情導致海外各國消費下降，也給中國經濟帶來不利影響。中國制造業中心杭州的壹家汽車零部件相關企業對美國《華盛頓郵報》表示：“雖然從上個月開始啟動工廠，但不僅中國國內需求減少，而且對韓國和日本的出口也受到影響，只有平時訂單的三成。”據美國市場調查機構Coresight Research統計，美國鞋類制造商史蒂夫·麥登公司生產的產品的73%和美國電子產品企業百思買公司生產產品的60%，是在中國生產的。也就是說，如果新冠肺炎疫情在美國的需求減少，中國國內工廠生產也會減少，中國經濟也會受到損失。 中國政府想宣傳“在阻擊新冠肺炎疫情的戰爭中取得勝利”，但現在不得不擔心全球供應鏈的受損和消費銳減對中國經濟帶來的沖擊。因為作為全球化的最大受益者，中國可能成為全球化斷裂的最大受害者。在新冠肺炎疫情大規模擴散的第壹輪危機之後，中國面臨的這場第二輪危機與第壹次不同，中國政府無法獨自解決。 但是生產、消費、貿易相互依賴度最大的世界第壹、第二經濟大國美國和中國因為新冠肺炎疫情的對策和發源地問題，壹再出現了回避責任和消耗性矛盾。人們普遍擔心，如果美中繼續以這種方式進行鬥爭，即使其他國家努力應對全球經濟危機，效果也會下降。

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