朝鮮在導彈挑釁的第二天稱“收到特朗普親筆信”. March. 23, 2020 07:35. by 申나리 journari@donga.com. 朝鮮勞動黨第壹副部長金與正22日表示，朝鮮國務委員會委員長金正恩收到了美國總統特朗普關於新冠肺炎疫情的親筆信，信中稱“有意在防控病毒方面進行合作”。同時，金正恩前壹天參觀了朝鮮版“ATACMS，戰術短程彈道導彈”試驗，明確表示如果不解除對朝制裁，朝鮮將不會停止挑釁。但是，美國國務卿蓬佩奧當地時間18日也曾表示，“就新冠肺炎疫情，美國提議向朝鮮和伊朗提供人道主義援助”，因此，朝鮮和美國有可能以防控新冠疫情為媒介，為重啟對話打下基礎。 金與正22日發表談話表示：“雖然希望（朝美）兩國的關系能像兩位首腦壹樣好，但能否實現還需要時間來觀察。”金與正對特朗普總統的親筆信表示，“這是良好的判斷和正確的行動”，但對朝鮮制裁卻表示，“這是美國‘熱情’提供的惡劣環境。（為了克服，）我們會繼續自己改變，自己變強。” 當天，朝鮮《勞動新聞》報道稱，金正恩21日參觀了導彈發射，並表示：“戰術及戰略武器體系將對徹底改變防衛戰略起到決定性的作用。”韓國軍聯合參謀本部表示，前壹天上午6點45分和6點50分左右，在朝鮮平安北道宣川壹帶發現了疑似短程彈道導彈的兩枚發射體，飛行距離為410公裏，飛行高度約為50公裏。

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