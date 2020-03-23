在天堂響起的《Lady》，美國鄉村音樂巨星隕落. March. 23, 2020 07:35. by 金哉希 jetti@donga.com. 憑借《Lucile》、《The Gambler》、《Lady》等熱門歌曲風靡上世紀70、80年代的美國鄉村音樂“教父”肯尼•羅傑斯於當地時間20日去世。享年81歲。 羅傑斯1938年出生於美國得克薩斯州休斯敦。從高中開始夢想成為歌手的羅傑斯在名為“The New Christy Minstels”的樂隊中展示了Folk、搖滾樂和鄉村音樂相結合的音樂，並為世人所熟知。 1974年，羅傑斯開始單飛活動，並在1977年憑借講述妻子離開身邊的男性淒涼的歌曲《Lucile》首次獲得了格萊美獎。這首歌包攬了美國鄉村音樂和流行音樂排行榜的第一名，並為羅傑斯帶來了格萊美獎最佳鄉村男聲表演獎。 第二年，他憑借《The Gambler》在同一個單元裏第二次拿到格萊美，奠定了明星的地位。1980年由萊昂納爾•裏奇作曲的《Lady》在Billboard主單曲排行榜“Hot 100”中連續6周穩居榜首，獲得了世界性的人氣。 二重唱熱門歌曲也很多。1983年他與多利•帕頓合唱的《Islands in the Stream》也占據了Billboard“Hot 100”的第一名。當年他與西娜•阿斯頓同臺演唱的《We've got tonight》也大受歡迎。1988年，他憑借和美國鄉村音樂歌手羅尼•米爾切特的合唱曲《Make no mistake, she's mine》第三次獲得格萊美獎(最佳鄉村二重唱表演獎)。 他發行了65張以上的專輯，創下了1.2億張的唱片銷量紀錄。1998年，他還來過韓國演出。 羅傑斯曾在電影、出版等多方面表現活躍。他收集了在美國旅行時拍攝的照片，並於1986年出版了《肯尼-羅傑斯的美國之旅》(Kenny Rogers' America)。2012年他出版了自傳《Luck or Something Like It》。 2015年12月開始羅傑斯逐漸從演唱會中抽身出來，在2018年4月北卡羅來納州公演後，因為健康問題取消了剩下的公演。 羅傑斯當時通過立場文表示，“過去兩年，我在《The Gambler's Last Deal》巡演期間能夠向歌迷告別，由衷地感到高興。在做歌手期間，我無法用任何語言感謝粉絲們給我的勇氣和支持，以及我所享受的幸福。” 羅傑斯的遺屬表示，由於擔心感染新型冠狀病毒(COVID19)，葬禮會小規模舉行。

한국어