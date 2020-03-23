蔓延的開學追加延期論，部分人表示“將研究9月開學制度”. March. 23, 2020 07:35. by 金秀妍記者記者•朴孝睦記者 sykim@donga.com,tree624@donga.com. 由於新型冠狀病毒感染癥(COVID19病毒)擴散的危險性絲毫沒有減弱，人們對下月6日開學以後學校防疫方面的擔憂一直沒有消除。教育界內外有意見認為，考慮到學校內的密集生活，應該提前做好追加延期開學的準備。 記者22日從教育部和各市教育局獲悉，本周內，全國中小學將收到《開學後學校安全管理指南》，該指南中包含供餐運營方式和教室內生活守則等。內容包括延長配餐時間或以教室供餐代替，以及養成在教室裏戴口罩的習慣等。但有人指出，這不足以從根本上切斷學校內的感染。 教育界內外有人呼籲，應趁此機會討論9月開始新學期的“秋季開學制度”。由於新冠肺炎疫情影響，不僅是小學，初中、高中、大學的學士日程也受到了嚴重影響，因此，應像其他國家一樣，從3月改為9月開學。青瓦臺也以追加延期開學為前提，著手進行引入9月開學制度的內部討論。

한국어