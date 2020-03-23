壹天之間1300人……歐洲死亡人數超過中國的兩倍. March. 23, 2020 07:36. by 巴黎=常駐記者 金潤鐘、華盛頓=常駐記者 李正恩、仁川=黃金川 zozo@donga.com,lightee@donga.com. 1300多人。 這是當地時間21日歐洲因新型冠狀病毒肺炎而死亡的人數。歐洲的累計死亡人數增至約7500人，遠遠超過中國本土（3255人）的2倍。全世界約58%的死亡人數發生在歐洲。 不僅是意大利、西班牙，就連德國、法國、瑞士、英國等整個歐洲，新冠肺炎也像野火壹樣蔓延開來，人命損失越來越大。據各國保健當局透露，以21日下午為基準，意大利累計死亡人數達4825人，比前壹天劇增793人（19.6%）。與確診患者人數相比，顯示死亡人數的致命率為9.0%，是世界平均4.3%的2倍以上，是西歐地區德國（0.4%）的22倍。累計確診患者數也增加了6557名（13.9%），達到了53578名。 西班牙當天確診患者也增加3803人，累計確診患者達到25374人。死亡人數也增加了324人，達到1326人。德國22084名，法國14459名，瑞士6489名，英國5018名，荷蘭3631名，奧地利2847名，比利時2815名，當天全體歐洲地區累計確診患者約15萬名。這幾乎是中國內地確診病例81008例的兩倍。 歐洲各國政府加強了限制移動和加強隔離的措施，要求在晚上8時以後禁止移動、禁止使用公園及個人運動、使用無人機進行監督等。法新社說，“由於世界各國政府采取限制移動等措施，包括只呆在自己家裏的6億人在內，各種有關新冠肺炎的措施使約10億人處於隔離狀態”。 在美國，僅紐約州的感染者就超過了1萬人，全體感染者達到了26747名。據統計，死亡人數為344人，各州開始控制居民。紐約州州長命令全面禁止居民外出，如非必需在工廠工作的人100%在家辦公。伊利諾伊州也下達了禁止居民移動令。據美聯社等媒體報道，事實上無法出門的美國人達8400萬人。也就是說，每4名美國人中就有1名要待在家裏。 隨著歐洲情況的惡化，韓國政府決定從22日開始對從歐洲入境的人員實施全員檢查。在檢疫過程中，有癥狀者在檢疫所的隔離設施接受檢查，無癥狀者在指定的臨時生活設施接受檢查。臨時生活設施設在仁川SK舞衣研修院，京畿韓國鐵路公司人才開發院等7個設施。

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