武磊感染新冠病毒，“帶回來”“不太現實”中國國內意見不一. March. 23, 2020 07:36. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “必須馬上把武磊帶回中國。” 效力於西甲西班牙人隊的“中國足球的希望”武磊(29歲)確診感染新型冠狀病毒感染癥(COVID19病毒)的消息21日被傳開後，中國網民通過社交網絡服務(SNS)發表了上述主張。他們認為，不應讓武磊留在新冠病毒正在迅速擴散的西班牙，而應將武磊帶回新冠病毒疫情呈穩定趨勢的中國。據悉，本賽季武磊為西班牙人隊在各項賽事中打進7球，目前他被隔離在西班牙家中。據美聯社報道，21日，西班牙新冠病毒新增確診病例高達4946例。而中國國家衛生健康委員會當天表示，中國的新增確診病例46例。 對於武磊回歸中國，贊成和反對的爭論十分激烈。中國媒體《體育周報》報道說，“有沒有飛機會把感染新冠病毒的武磊帶到中國？即使有航班，(和武磊一起乘坐的)乘務員也要被隔離。武磊回國是不現實的。”在這種情況下，武磊通過自己的SNS表示：“新冠肺炎癥狀消失，也對肺部功能做了一系列檢查，結果沒任何異常。我已經迫不及待地想回到球場。” 在新冠病毒累計確診患者超過5萬名的意大利，足球明星感染的事例也在增加。意甲AC米蘭俱樂部21日宣布，“本隊的技術理事保羅•馬爾蒂尼(52歲)和他的兒子AC米蘭青年隊前鋒丹尼爾•馬爾蒂尼(19歲)的新冠病毒檢查結果呈陽性。”保羅•馬爾蒂尼是意大利傳奇後衛，從1990年意大利世界杯到2002年韓日世界杯，他共參加過4屆世界杯。作為職業球員，他也是1984年至2009年終身只在AC米蘭(902場)一支球隊效力的“從一而終球員”。除了“馬爾蒂尼父子”之外，尤文圖斯隊的前鋒保羅•迪巴拉(27歲•阿根廷)當天也通過自己的SNS表示，自己已經確診感染新冠病毒。 尤文圖斯俱樂部對外表示，“迪巴拉從11日開始自行隔離。沒有出現與新冠病毒相關的特別癥狀，目前他的健康狀況良好。”

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