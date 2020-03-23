現代汽車將美國阿拉巴馬工廠停業時間延長至本月31日. March. 23, 2020 07:36. by 金道炯 dodo@donga.com. 由於出現新型冠狀病毒感染癥(COVID19病毒)患者，18日(當地時間)中斷生產的現代汽車美國阿拉巴馬工廠決定在本月末之前一直關閉工廠。 現代汽車22日表示，在美國阿拉巴馬工廠，到31日為止將中斷車輛生產，並對3000名左右的職員給予適當的補償。 該廠停產始於一名在發動機生產線上工作的員工的COVID19病毒檢查呈陽性反應。據悉，現代汽車原計劃在防疫活動結束後立即恢復生產，但考慮到地區社會的擔憂，決定延長停業時間。這項措施將使阿拉巴馬工廠的車輛產量減少約1萬輛。 汽車業界認為，隨著新冠肺炎疫情在美國的正式擴散，今後汽車需求可能會急劇減少，這也對此次決定產生了影響。 繼中國之後，在世界最大的汽車市場美國和歐洲，隨著新冠肺炎疫情的擴散，今年全球汽車需求展望值正在陸續下調。穆迪公司從-0.9%下調至-2.5%，LMC Automotive從銷量有望保持增長的預測改為-4.3%。

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