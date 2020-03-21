國際油價暴跌，壹天之後又暴漲24%. March. 21, 2020 07:34. by 世宗=南建宇記者 woo@donga.com. 國際油價曾跌至18年來的最低值，但僅隔壹天就創下了歷史最大漲幅，繼續著“過山車”的步伐。這是因為有預測稱，美國會介入產油國之間的“石油戰爭”，誘導它們減產。 當地時間19日，在紐約商業交易所，西部得克薩斯產原油（WTI）以每桶25.22美元收盤，比前壹天上漲23.81%（4.85美元）。這是單日最大漲幅。倫敦期貨交易所布倫特原油也上漲14.43%，收於每桶28.47美元。 最近，受新冠肺炎疫情擴散的影響，國際油價未能擺脫下跌趨勢。由於實體經濟停滯導致原油需求減少的預測鋪天蓋地，西部得克薩斯油和布倫特油在過去兩周內暴跌40%以上。再加上，盡管經濟放緩導致能源需求下降，而產油國仍繼續增加原油產量，也加劇了油價的暴跌。本月6日舉行的歐佩克+（石油輸出國組織和10個主要產油國協議體）減產談判因俄羅斯的反對而破裂，此後沙特阿拉伯暗示將繼續增產。 但是，隨著美國總統特朗普當地時間19日表示，在適當的時候，有可能介入沙特和俄羅斯之間的油價矛盾，局勢出現了逆轉。《華爾街日報》等美國媒體紛紛報道說，特朗普政府將對沙特同時施加外交壓力和獎勵，並通過制裁威脅俄羅斯來誘導其減產。 現代汽車證券研究員姜東鎮（音譯）表示：“在新冠肺炎疫情的擴散速度減弱或產油國之間達成減產協議之前，油價很難全面恢復。”

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