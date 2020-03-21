美國按照金融危機時的手冊，貨幣互換等“速度戰”. March. 21, 2020 07:34. by 張潤貞記者、金慈賢記者 yunjung@donga.com,zion37@donga.com. 隨著19日晚韓美貨幣互換協議的簽署，20日韓國國內金融市場再次呈現一片光明的景象。 20日，在國內金融市場，KOSPI指數比前一天上漲108.51點(7.44%)，以1,566.15點收盤；KOSDAQ指數也以467.75點收盤，暴漲9.20%。韓國綜合股價指數的上升幅度是自2008年10月30日(115.75點)以後的最大幅度，上升率是自2008年12月8日(7.48%)以後的最大幅度。只是當天外國投資者的凈拋售額接近6000億韓元，連續12個交易日保持拋售勢頭。 在外匯市場上，韓元對美元的匯率也下降了39.2韓元(韓元升值)，以1246.5韓元收盤。由此，前一天暴漲40韓元的匯率當天再次回到了原位。 韓國銀行前一天表示，決定與美國聯邦儲備委員會(Fed•美聯儲)簽署規模達600億美元的貨幣互換協議。這是2008年全球金融危機時的兩倍。美聯儲不僅與韓國，還與澳大利亞、巴西等8個國家的中央銀行簽訂了貨幣互換協議。據分析，最近受新型冠狀病毒感染癥(Covid-19病毒)擴散的影響，國際金融市場陷入恐慌，出現了美元緊缺現象，為了盡早平息這種現象，美聯儲采取了積極的行動。 有分析認為，此次美國簽署貨幣互換協議是以2008年金融危機時的危機應對手冊為範本，按步驟進行的。美聯儲當地時間15日通過破格下調基準利率1.00%的“big cut”，再次開啟零利率時代，17日決定重新啟動“企業匯票采購機構”。18日，美聯儲還表示，將向短期拆借資金(MMF)市場提供流動性支持。這意味著，2008年全球金融危機時使用的信用卡將再次大量出現。 LG經濟研究院研究委員李根泰解釋說：“美聯儲認為現在的情況不亞於全球金融危機時，因此推出了過去使用過的強力牌。”有分析認為，美聯儲的“速度戰”源於危機意識，即“美元熱”可能會成為美國市場的毒瘤。 但也有人預測，韓美貨幣互換協議的效果只會停留在短期。資本市場研究院宏觀金融室長姜賢周(音)表示：“因為像Covid-19病毒擴散一樣的不確定性並沒有消失，所以金融市場震蕩空間仍然很大。” 文在寅總統20日就韓美貨幣互換協議表示：“這是令人高興的消息。政府將繼穩定外匯市場之後，為穩定債券和股票市場，制定強有力的對策。”

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