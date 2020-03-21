美國“禁止出境旅遊”警報升至最高等級. March. 21, 2020 07:35. by 朴湧 parky@donga.com. 19日(當地時間)，感染新型冠狀病毒感染癥(Covid-19病毒)的患者超過1.4萬人的美國采取了史無前例的措施，禁止全體國民出國旅遊。美國人口最多的加利福尼亞州實際上對全體居民下達了移動禁止令。 美國國務院當天宣布，已將世界所有國家的海外旅行警報提升至最高等級4級(禁止旅行)。國務院表示“由於許多國家內正在發生Covid-19疫情，因此采取了限制旅遊、強制隔離、關閉邊境、禁止未經預告的外國人入境等措施”，並給出了上述建議。同時，建議旅居海外的美國人盡快回國。 加州州長蓋文•紐森當天下令所有4000萬居民除購買食品等外,，不得外出，應留在家中。據CNBC報道，紐森州長在寫給特朗普總統的信函中擔憂地表示，在未來8周內，超過一半的2550萬名居民可能會感染Covid-19病毒。

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