海外感染激增.....來自歐洲入境者全部接受檢查. March. 21, 2020 07:34. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 韓國政府決定，從22日零時起對從歐洲入境的所有人員實施新冠病毒診斷檢查。另外，如果是為了長期滯留，入境者則要隔離14天。 中央災難安全對策總部在20日的例行記者會上表示：“從歐洲出發的入境者在仁川機場入境後被轉移到其他設施進行檢查與診斷”，“如果被判定為陽性，將根據情況輕重，移送至醫院或生活治療中心接受治療。” 衛生部門在檢驗檢疫過程中，對有癥狀者和無癥狀者進行分類。有癥狀者將在仁川國際機場檢疫所內的隔離設施和永宗島的設施接受診斷檢查。無癥狀者將前往機場附近指定的臨時生活設施接受診斷檢查。通報結果需要壹天左右。 即使被判定為陰性，如果是為了長期滯留，則不分本國人還是外國人，必須隔離14天。如果沒有居住地，就只能在設施裏停留。而對於短期滯留者，衛生部門決定，在滯留期間每天通過電話確認其癥狀。政府對所有入境者都適用“特別入境程序”，但由於歐洲的疫情擴散趨勢嚴重，所以做出了上述決定。 另據悉，在大邱，壹名20多歲的新冠肺炎患者病情嚴重。保健當局認為，原因是免疫系統過度啟動的“細胞因子風暴”。

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