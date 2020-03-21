1896年第1屆奧運會之後，夏季奧運會未能舉辦的事例. March. 21, 2020 07:35. by 李元洪 bluesky@donga.com. 如果2020年東京奧運會被取消，這將是自1896年在希臘雅典舉行的第一屆奧運會以後，歷史上第4次取消的夏季奧運會。 歷屆夏季奧運會中，被取消的大會有1916年(柏林)、1940年(東京)、1944年(倫敦)大會。如果算上冬季奧運會，包括1940年(劄幌)和1944年(科爾蒂納丹佩佐)大會在內，此前共有5屆奧運會被取消。之前取消的奧運會都是因為戰爭。1940年，日本曾試圖同時舉辦夏季奧運會和冬季奧運會，但最終都未能舉行。 柏林在1912年國際奧委會(IOC)總會上被選定為舉辦城市，但1914年第一次世界大戰爆發，大會被迫取消。20年後的1936年，柏林再次舉辦奧運會。 1932年，東京與西班牙巴塞羅那、意大利羅馬、芬蘭赫爾辛基競爭，最終被選為舉辦城市。當時，日本在非歐洲國家中首次獲得奧運會主辦權，震驚了世界。但是1937年中日戰爭爆發後，奧運會無法正常舉行。最終，奧運會主辦權再次移交給赫爾辛基。但是因為第二次世界大戰，大會也未能召開。奧運會從1948年倫敦奧運會開始再次舉行。之後東京再次申辦奧運會，並在1964年成功舉辦了奧運會。日本通過成功舉辦1964年東京奧運會向世界展示了日本的復興。但是，今年東京奧運會由於新型冠狀病毒感染癥(Covid-19病毒)，或將很難正常舉行。如果因Covid-19疫情而取消大會，東京奧運會將成為第一個因疾病取消的奧運會。“追求健康的身體、健全的精神的世界人的慶典”因疾病陷入了無法舉行的悖論處境。

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